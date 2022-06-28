شهدت التشكيلة المثالية لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022، تواجد 3 لاعبين من صفوف الهلال.

الهلال بطلًا للدوري

ولعب الهلال ضد الفيصلي بالأمس على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح الزعيم في الفوز بنتيجة 2/1، ليتوج باللقب للموسم الثالث على التوالي.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الأول برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

التشكيلة المثالية

وجاءت التشكيلة المثالية لموسم 2021/ 2022 وفقًا لموقع الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، كالتالي؛ في حراسة المرمى فلاديمير ستويكوفيتش “الفيحاء”، وفي الدفاع زميله سامي الخيبري، فاروق شافعي ضمك” وأليوسكي “الأهلي”.

ويتواجد في وسط وهجوم التشكيلة المثالية للموسم الحالي كل من؛ كريستيان كويفا “الفتح”، أندرسون تاليسكا “النصر”، رومارينيو “الاتحاد” وموسونا “الطائي”، بالإضافة إلى ثلاثي الهلال سالم الدوسري، ماثيوس بيريرا وأوديون إيغالو.