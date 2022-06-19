انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الـ20 في الدوري المصري لكرة القدم بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

محمد شريف يتقدم بمباراة الأهلي والزمالك:

وبدأت مباراة الأهلي والزمالك التي أُقيمت على ملعب السلام بشكل سريع، حيث حاول المارد الأحمر استغلال المساحات خلف أطراف لاعبي الأبيض، ولعب رامي ربيعة عرضية أبعدها محمود حمدي الونش.

ولعب أشرف بن شرقي عرضية بعيدًا عن مرمى الأهلي، ونجح محمد شريف في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 12 دقيقة، مستغلًّا خطأ من مدافع الزمالك، محمد عبدالغني، وهز شباك محمد عواد بالهدف الأول.

وأهدر علي معلول انفرادًا تامًّا بمرمى عواد، ثم مرت تسديدة عمرو السولية بجوار القائم، وتحسن أداء الزمالك بعد ذلك، ولكن دون خطورة، ولم يستغل أحمد سيد زيزو فرصة رغم تقدم الحارس محمد الشناوي.

وأضاع بيرسي تاو فرصة أبعدها محمد عواد، وأطلق زيزو تسديدة مرت بجوار القائم، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد.

الزمالك يتقدم والأهلي يتعادل سريعًا:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الزمالك بقوة، وأوقف محمد هاني محاولة عن طريق شيكابالا، قبل أن ينجح بن شرقي في تسجيل التعادل من رأسية مميزة عند الدقيقة 68، لينتفض المارد الأحمر ويبعد عواد فرصة من حسين الشحات.

وأخطأ محمد الشناوي وعلي معلول في كرة لتصل إلى شيكابالا ويسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 76، ونجح صلاح محسن في تسجيل التعادل من رأسية عند الدقيقة 80، واستمرت المحاولات، لتنتهي مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 41 نقطة من 18 مباراة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، فيما وصل رصيد الزمالك إلى 45 نقطة في الصدارة، ولكنه خاض 21 لقاء.