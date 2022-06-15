تسعى إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، لحسم ملف المدير الفني سريعًا، ليرتبط اسمها بالتعاقد مع مدرب النصر السابق، البرتغالي روي فيتوريا.

رحيل موسيماني:

وكان النادي الأهلي المصري قد أعلن، يوم الاثنين الماضي، عن رحيل مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بعد أقل من عامين على قيادته الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

وحقق موسيماني نتائج مميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث توج معه بـ5 ألقاب، وهي؛ دوري أبطال إفريقيا مرتين، كأس السوبر الإفريقي مرتين، بالإضافة إلى لقب كأس مصر.

الأهلي يفاوض روي فيتوريا:

وكلفت الإدارة الأهلاوية مساعد موسيماني، سامي قمصان بتولي مهمة القيادة الفنية بشكل مرقت، لحين التعاقد مع مدير فني جديد، وأكدت تقارير التفاوض مع روي فيتوريا لتدريب الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن العائق الوحيد في التعاقد مع روي فيتوريا هو رغبته في حصوله هو ومساعديه على 4 ملايين دولار سنويًّا، الأمر الذي تسعى الإدارة لتخفيضه، والوصول لاتفاق سريعًا.

ويملك روي فيتوريا مسيرة مميزة، ما يحفز إدارة النادي الأهلي للتعاقد معه سريعًا، حيث توج مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بلقبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس السوبر السعودي.