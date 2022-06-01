توصلت هيئة المحلفين إلى حكم في محاكمة تشهير جوني ديب ضد أمبر هيرد، حيث وصلت إلى أحقية جوني ديب بالفوز مقابل رؤية آمبر هيرد مذنبة.

وكانت هيئة المحلفين تداولت لمدة ثلاثة أيام قبل أن تعلن- منذ قليل- أنها توصلت إلى حكم، وكان لديهم 42 سؤالًا يجب الإجابة عنهم في مسألة ما إذا كانت آمبر قد شوهت سمعة جوني في مقالها الافتتاحي في واشنطن بوست عام 2018.

ويأتي ذلك ضمن أحداث محاكمة استمرت أمام العالم خلال الأشهر العديدة الماضية.

ولم يكن جوني ديب في المحكمة أثناء اتخاذ الحكم حيث سيبقى في لندن حيث ذهب خلال عطلة نهاية الأسبوع لزيارة فرقته الموسيقية والاحتفال معها، ومن بين الحاضرين الذين شاهدوا أحد عروض جوني في لندن كانت كيت موس، صديقته السابقة والتي شهدت صالحه في المحاكمة.

وبسبب تلك الخطوة، أصدر محاميو آمبر هيرد بيانًا قالوا فيه: الحضور من عدمه يثبتان ما هي أولوياتك، جوني ديب يعزف على الجيتار في المملكة المتحدة، بينما تنتظر آمبر هيرد الحكم في فيرجينيا.

وكانت بدأت القصة عندما رفع جوني دعوى قضائية ضد آمبر بتهمة التشهير بسبب مقال رأي عام 2018 كتبته لصحيفة واشنطن بوست، والذي لم يُذكر اسمه، لكنها شرحت فيه بالتفصيل كيفية التغلب على العنف المنزلي، وكانت تلك المقالة سببًا قويًّا في تشويه سمعة الممثل الهوليوودي.

قيمة التعويض لـ جوني ديب:

وحكمت المحكمة على آمبر هيرد بدفع تعويض قيمته 15 مليون دولار لـ جوني ديب.