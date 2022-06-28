هنأ رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عبد العزيز العفالق، نادي الهلال ومجلس إدارته وكافة منسوبيه وجماهيره بمناسبة تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال يتوج باللقب

ولعب الهلال ضد الفيصلي بالأمس على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح الزعيم في الفوز بهدفين مقابل هدف ليتوج باللقب.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الأول برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العفالق يشكر المسؤولين

كما وجه العفالق شكره لوزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، وأبدى امتنانه لفريق عمل رابطة الدوري السعودي للمحترفين وجميع شركاء الدوري على جهودهم المبذولة طوال الفترة الماضية من أجل إنجاح المسابقة وظهورها بالمظهر الاحترافي ليتماشى مع الاسم الغالي والكبير الذي تحمله المسابقة.

وأشاد رئيس الرابطة بتعاون جميع الأندية ومنسوبيها طوال الموسم الرياضي، معربًا في الوقت ذاته عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالجهود الكبيرة التي بذلتها جميع القطاعات الأمنية والصحية والمساهمة الكبيرة منها في إنجاح مسيرة الدوري على أكمل وجه والعمل الكبير منها للحفاظ على أمن وسلامة الجميع.

وتمنى رئيس الرابطة التوفيق لجميع الأندية في المنافسات المقبلة، مبديًا إعجابه بالجهود الكبيرة الذي بذلتها الأندية والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين طوال الموسم، ممتدحًا دور الجماهير في أداء أدوارها التنافسية بانضباط عالٍ.