واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة نظيره الهلال.

الفتح يواصل استعداداته:

وانطلقت الحصة التدريبية بالجوانب اللياقية من خلال الجري حول مساحة كامل الملعب بسرعات متفاوتة ثم تناقل الكرات الطويلة من التركيز على دقة التمرير.

وقام المدير الفني اليوناني دونيس بعد ذلك بتطبيق العديد من التدريبات الفنية، قبل أن يجري مناورة على مساحة ثلث الملعب طبق خلالها بعض الجمل التكتيكية.

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، مشاركة البيروفي الدولي كريستيان كويفا بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده.

النموذجي في مواجهة الهلال:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد الهلال، مساء يوم 23 يونيو الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النموذجي المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الثاني بـ61 نقطة، وبفارق الأهداف عن الاتحاد المتصدر.