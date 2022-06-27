انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفيحاء والاتفاق في الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تعادل الفيحاء والاتفاق:

وبدأت مباراة الفيحاء والاتفاق المقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، وسط ضغط كبير من الفريقين، وتألق لافت من حارس مرمى الفريق الضيف، راس مبولحي تألق وأنقذ مرماه.

وأبعد مبولحي كرة ثابتة عند الدقيقة التاسعة، قبل أن يبعد الدفاع كرة من عبدالله الخطيب عند الدقيقة 14، وأطلق محمد الكويكبي تسديدة مقوسة عند الدقيقة 24، إلا أنها مرت أعلى مرمى الفيحاء.

وأطلق نعيم سليتي تسديدة قوية، أبعدها الحارس عند الدقيقة 28، وأنقذ مبولحي فرصتين محققتين من انفرادين، لتستمر المحاولات ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الفيحاء والاتفاق بالتعادل.

الفريقان في الدوري:

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفيحاء المركز السابع جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الـ15 برصيد 31 نقطة.