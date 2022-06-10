يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء مستوى جيدًا على الصعيد الهجومي، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

لوبيز يتصدر قائمة الهدافين:

ونجح الفريق في تسجيل 21 هدفًا بعد مرور 28 جولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الترتيب برصيد 59 هدفًا.

وسجل 10 لاعبين أهداف الفريق، ويُعد النجم البرازيلي رامون لوبيز هو هداف الفريق برصيد 6 أهداف، يليه مالك العبدالمنعم برصيد 4 أهداف، فيما أحرز موتاري، سامي الخيبري وسلطان مندهش هدفين لكل منهم.

ونجح 5 لاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في تسجيل هدف واحد بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهم؛ ترايكوفسكي، فواز الطريس، أحمد بامسعود، باناغيوتيس وعبدالرحمن السفري.

الفيحاء في الدوري هذا الموسم:

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي أبها في ملعبه، فيما يستضيف الاتفاق ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، من الفوز 8 مرات، والتعادل 10 مرات، والخسارة في مثلها.