تقام عصر الغد مباراة السعودية وأوزبكستان في نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 سنة.

توقيت مباراة السعودية وأوزبكستان:

وسوف تنقل المباراة عبر قنوات Alkass 5 HD و Bein Sports Connect , Dubai Sports Asia 1 HD، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب ميلي ستاديوم في أوزبكستان.

وشارك الأخضر في كل نسخ بطولة آسيا تحت 23 عامًا منذ انطلاقتها في عام 2014 وحتى 2022.

ونجح المنتخب السعودي في الوصول للمباراة النهائية في 3 نسخ من أصل 5 في البطولة، كأكثر المنتخبات وصولًا للدور النهائي من المسابقة منذ تأسيسها في 2014.

منتخب اليابان ثالث كأس آسيا:

وفي وقت سابق، نجح المنتخب الياباني في حصد الميدالية البرونزية في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، بعد الفوز على منتخب أستراليا في مباراة تحديد المركز الثالث اليوم السبت.

وكان منتخب اليابان خسر من المنتخب الأوزبكي في دور نصف النهائي، بينما خسر منتخب أستراليا من المنتخب السعودي.