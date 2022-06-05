أنهى المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، بقيادة المدير الفني سعد الشهري، مساء اليوم الأحد، استعداداته لمباراته المقبلة ضد نظيره الياباني.

الأخضر جاهز لمواجهة اليابان:

وأجرى لاعبو الأخضر الأولمبي حصة تدريبية، مساء اليوم الأحد، على ملعب كيباري في طشقند، وطبّق الجهاز الفني خلالها مرانًا تكتيكيًّا، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي ضد نظيره الياباني، عند الساعة الرابعة مساء يوم غد الاثنين، على ملعب نادي باختاكور في طشقند، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022.

المنتخب السعودي يتصدر مجموعته:

ويتصدر الأخضر الأولمبي منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا 2022 برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب اليابان صاحب المركز الثاني، ثم منتخب الإماراتي في المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب طاجيكستان الترتيب.