شهدت صناعة السياحة في السعودية نموًا هائلاً في السنوات الأخيرة، وهذا ليس مفاجئًا، فبعد فتح أبوابها للزوار من جميع أنحاء العالم في عام 2019 بفضل برنامج التأشيرة الإلكترونية الجديد، تدفق السياح لاستكشاف ما تقدمه البلد.

وبحسب موقع Write Caliber، تهدف المملكة إلى تجاوز 70 مليون زيارة سياحية في عام 2022 بعد أن استقطبت 62 مليونًا العام الماضي، وقد زارها أيضًا النجوم العالميون مثل نجم كرة القدم ليونيل ميسي كسفير للسياحة السعودية.

وبجانب المشاريع الضخمة مثل القدية والدرعية، إلا أن واحدة من أنجح المبادرات التي تساهم في نجاح صناعة السياحة السعودية هي المواسم السعودية.

المواسم السعودية تُحِدث ثورة

وتتيح هذه المواسم للمقيمين والزوار على حدٍ سواء تجربة ما تقدمه مدن المملكة المتنوعة، فيمكن القول إنها أحدثت ثورة في السعودية، وقبل جائحة كوفيد-19، شهدت المملكة 11 موسمًا في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الرياض وجدة والمنطقة الشرقية والطائف.

ومؤخرًا، استقبل موسم جدة الذي انطلق مؤخرًا في 2 مايو 2022 بعد توقف دام عامين، أكثر من 200 ألف زائر في الأيام الثلاثة الأولى من إطلاقه، وقد استمر 60 يومًا رائعاً و2800 فعالية و 60 لعبة ترفيهية و 20 حفلة موسيقية وأربعة معارض دولية، وقد تمكن العديد من الزوار من استكشاف واحدة من أجمل المدن الساحلية في المملكة ومنطقة البحر الأحمر المحيطة بها.

وهناك أيضًا عدد كبير من تجارب تناول الطعام والترفيه في سيتي ووك City Walk وحديقة الأمير ماجد Prince Maajid Park.

ويتمكن الزوار من الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأحداث بما في ذلك عروض الألعاب النارية ذات المستوى العالمي وعروض الكي-بوب K-Pop ومهرجان العلوم والسيرك الدولي دو سولي، وهذه الفعاليات تسهم في القضاء على تصورات الزائرين المسبقة عن شكل المملكة وكيف تتغير بوتيرة سريعة.

المواسم السعودية جزء حيوي من برنامج جودة الحياة

وبالنظر إلى المستقبل، فإنه من الواضح أن المواسم السعودية جزء حيوي من تقديم برنامج جودة الحياة الخاص برؤية 2030 للمملكة، كما أنها تعد فرصة لا يمكن تفويتها للمساعدة في تحسين نوعية حياة المقيمين والزائرين في السعودية.

واختتم تقرير قائلًا: صناعة السياحة في المملكة في تطور مستمر، وتساعد المواسم السعودية في تلخيص بعض العناصر الأكثر إثارة في المملكة وهي ثقافتها المتنوعة وطعامها اللذيذ وعروض البيع بالتجزئة المتنوعة، ولا شك أن التقدم المثير للمملكة سيثير إعجاب أي سائح يزورها خلال الوقت الذي تستضيف فيه المدينة موسمًا.