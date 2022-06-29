نجحت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الميركاتو الشتوي، لينعش موسم الزعيم ويساهم في تألقه.

الهلال يحصد اللقب

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال باللقب للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه على نظيره الفيصلي في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف، فيما تعثر منافسه الاتحاد بتعادل سلبي ضد الباطن.

وأنهى الزعيم منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الأول برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الصفقات الشتوية سر التألق

ولعبت الصفقات الشتوية دورًا بارزًا في تحويل بوصلة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الاتحاد إلى الهلال، حيث رحل عنه كريم الأحمدي، فيما انتقل نجميه عبد الإله المالكي وسعود عبد الحميد للأزرق.

كما نجح الزعيم في التعاقد مع النجم البرازيلي ميشيل ديلغادو، وهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، النيجيري أوديون إيغالو، وحارس مرمى النادي الأهلي، محمد العويس، ما منح دكة البدلاء ثقلاً وقوة فنية كبيرة.

ونجح مهاجم الهلال، إيغالو في إنهاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في صدارة الهدافين برصيد 24 هدفًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).