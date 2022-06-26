يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة التألق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتجاوز عقبة الفتح.

النصر يتفوق على الفتح

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الفتح على ملعب مرسول بارك في الرياض، مساء يوم غد الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتشهد مواجهات الفريقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تفوقًا كبيرًا للأصفر، حيث تقابلا 25 مرة، ونجح في تحقيق الفوز 14 مرة، وفاز النموذجي 3 مرات، وخيم التعادل على نتيجة 8 لقاءات.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتحقيق الفوز، وإنهاء الموسم بشكل مميز خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، فيما يأمل الفتح في تحقيق نتيجة إيجابية في ظل المستوى الجيد الذي قدمه في الجولات الأخيرة.

الفريقان في الدوري

وقبل مباراة الغد، يحتل العالمي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 58 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس برصيد 35 نقطة.