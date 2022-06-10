يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الباطن، مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر يُلاقي الباطن

وأعلن حساب مرسول بارك الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن خوض النصر لمباراة ودية ضد الباطن عند الساعة 8:45 مساء اليوم، موضحًا أن الحضور لحاملي التذاكر الموسمية فقط.

ومن المقرر أن يمنح المدير الفني الأرجنتيني ميغيل روسو الفرصة لبعض اللاعبين الشباب، وتجهيز البدلاء لاستئناف المسابقات مجددًا، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن للظهور بشكل جيد، وتحقيق نتيجة إيجابية.

الفريقان في الدوري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الحزم، فيما يلعب الباطن ضد ضمك، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقع انطلاق الجولة الـ29، يحتل العالمي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز الـ15 برصيد 29 نقطة.