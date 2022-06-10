تسعى إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر لحسم هوية المدرب الجديد، ليرتبط اسمها بالمدير الفني فاتح تريم.

فاتح تريم يعلق على عرض النصر

وأكدت تقارير مؤخرًا أن إدارة النصر تواصلت مع فاتح تريم، وقدمت له عرضًا كبيرًا وصل إلى 5 ملايين يورو، من أجل قيادة الفريق الأول في الموسم الجديد.

وحسم فاتح تريم هذه الأنباء، وعلق خلال تصريحاته لصحيفة Akşam قائلًا: “لدي عرض من نادي النصر.. وسأرد عليهم بعد نهاية الانتخابات في نادي غلطة سراي“.

ويملك تريم خبرة كبيرة، حيث سبق وقاد منتخب تركيا الأول لكرة القدم، وتولى تدريب عدة أندية، ومنها؛ غلطة سراي، والثنائي الإيطالي فيورنتينا وميلان، وتوج بلقب الدوري التركي 8 مرات، والدوري الأوروبي مرة.

النصر يسعى لحسم ملف المدرب

وتسعى إدارة النصر لحسم ملف المدير الفني سريعًا، لبدء تجهيز الفريق الأول لكرة القدم مبكرًا، أملًا في الظهور بشكل مميز الموسم المقبل، وارتبط اسمها بأكثر من مدرب، ومنهم السويسري لوسيان فافر والبرتغالي أبيل فيريرا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة من الفوز في 17 مباراة، والتعادل 4 مرات، وخسر 7 لقاءات.