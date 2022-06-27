يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تألقه ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتجاوز عقبة الفيصلي.

الهلال يتألق ضد الفيصلي:

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الفيصلي على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، مساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الفريقان 23 مباراة من قبل ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشهدت تفوقًا كاسحًا للأزرق، حيث نجح في تحقيق الفوز 17 مرة، وخيم التعادل على نتيجة 6 لقاءات.

ويأمل الزعيم في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في خطف الثلاث نقاط، أملًا في البقاء وسط الكبار.

الفريقان في الدوري:

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 64 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز الـ11 برصيد 33 نقطة.