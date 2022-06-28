تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل لافت ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتوج باللقب.

الهلال يتوج باللقب الثالث تواليًا:

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ثالث فريق يتوج بلقب الدوري السعودي لـ3 مواسم متتالية، بعد الشباب من 1991 وحتى 1993، والاتحاد من عام 1999 وحتى 2001.

ولعب الهلال ضد الفيصلي بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح الزعيم في الفوز بنتيجة 2/ 1، ليتوج باللقب للمرة الـ18 في تاريخه.

وأنهى الزعيم منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الأول برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

انتفاضة مع رامون دياز:

وساهمت عودة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز لقيادة الزعيم في شهر فبراير الماضي، في استعادة الفريق لبريقه، ليحقق سلسلة انتصارات متتالية، ويتوج باللقب، ويمكن الاطلاع على أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).