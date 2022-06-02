يطمح المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بحصد المزيد من الألقاب مع ريال مدريد، مؤكدًا في الوقت ذاته مراقبته لجميع تحركات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

بنزيما يحلم بالتتويج بالبطولات

وقال بنزيما: “أنا لاعب غريزي، أترجم في الملعب ما يدور في ذهني وأشعر به، وذلك من خلال دراسة كل مدافع أواجهه، وهل سيتعامل معي بقوة أم سيمنحني فرصة للتحكم في الكرة ثم أقرر ولكنني لا أهتم باختراق عقل المدافع المنافس”.

وتابع المهاجم الفرنسي خلال تصريحاته لمجلة “أونزي مونديال” الفرنسية: “لا يزال لدي الكثير من الطموحات، أريد الفوز بأكبر عدد من الألقاب، والفوز بدوري أبطال أوروبا مرة واحدة أو أكثر”.

واصل كريم بنزيما تصريحاته قائلًا: “ومع منتخب فرنسا، أتطلع للفوز بكأس العالم، سيكون هذا هو قمة المجد بالنسبة لي، سيكون حلماً، وإنجازاً مذهلاً، وسنفعل كل ما في وسعنا لتحقيقه”.

بداية مشواره مع مورينيو والاستفادة من رونالدو

وتحدث كريم بنزيما عن معاناته في بداية انتقاله إلى ريال مدريد، والصدام مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، والاستفادة من رونالدو، وقال: “كان موسمي الأول، أو بالتحديد الأشهر الستة الأولى، صعبة للغاية”.

واستكمل تصريحاته قائلًا: “كنت بمفردي، ولم أتحدث اللغة الإسبانية، وهذا جعل كل شيء أكثر تعقيدا، بخلاف تواجدي في أجواء جديدة على المستوى الشخصي والرياضي، لحسن الحظ لم أستسلم”.

وأضاف: “كانت لدي مشكلة صغيرة مع مورينيو، التقينا في الفندق وتحدثنا قبل مباراة ضد مايوركا، تجادلنا، وقلت له: أشركني أساسيا غدا وسأحرز وسأفوز بالمباراة، في اليوم التالي سجلت هدفا وفزنا بهدف”.

واختتم بنزيما تصريحاته قائلًا: “لطالما أحببت متابعة كريستيانو رونالدو، ومراقبة كل ما يفعله في الملعب، حاولت التركيز على تحركاته والمراوغة والتمرير وطريقة تعامله مع الكرة، درست كل شيء عنه، وحاولت اقتباس بعض الأشياء منه، لكن تكرار نفس ما يفعله، مستحيل”.