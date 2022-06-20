قالت صحيفة ذا ميرور إن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، نُقل إلى المستشفى هذا الصباح لإجراء عملية جراحية ولكنه سيتعافى خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأوضح داونينج ستريت أن بوريس جونسون في مرحلة التعافي من عملية جراحية روتينية تمت على جيوبه الأنفية هذا الصباح، وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء إنه ذهب إلى مستشفى في لندن في الساعة 6 صباحًا وعاد إلى داونينج ستريت بحلول الساعة 10 صباحًا.

من يشغل منصب رئيس الوزراء حاليًا؟

وبحسب The Mirror فقد تقلد نائب رئيس الوزراء دومينيك راب، منصب بوريس جونسون مؤقتًا حتى يتعافى جونسون بالكامل، وقد قال: نحن نتبع الإجراءات الروتينية في مثل هذه الظروف.

وكان راب قد تولى نفس المنصب في السابق عندما كان جونسون في المستشفى مصابًا بفيروس كورونا في أبريل 2020، ومن غير المعروف ما إذا كانت عملية رئيس الوزراء البريطاني في الجيوب الأنفية مرتبطة بإصابته السابقة بكوفيد أم لا.

متى يعود بوريس جونسون لتأدية مهامه؟

وردا على سؤال عما إذا كان من المؤكد أن جونسون سيعود إلى العمل غدًا، أجاب المتحدث: أعتقد أن ذلك سيعتمد على ما يشعر به؛ حيث إنه خضع لتخدير عام للعملية وسيقضي يومه في الراحة.

ومن المقرر أن يترأس رئيس الوزراء اجتماعًا لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء، ويسافر إلى اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث (CHOGM) في رواندا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.