كشف النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا حقيقة رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تاليسكا ينفي أنباء رحيله

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا بأن تاليسكا يرغب في العودة إلى البرازيل؛ واستكمال مسيرته الكروية هناك، واقترابه من التوقيع لأحد الأندية الكبرى.

ونفى النجم البرازيلي هذه الأنباء، وقال: “أخبار انتقالي إلى نادي كورينثيانز البرازيلي، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2022/ 2023، غير صحيحة”.

وشدد تاليسكا على استمراره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على أن يعود إلى البرازيل من جديد في الوقت المناسب، وليس الآن، وذلك وفقًا لـfoootbalfanzone.

النصر في الدوري هذا الموسم

على الجانب الآخر، يتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يواجه الحزم في ملعبه، فيما يستضيف الفتح ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة من الفوز في 17 مباراة، والتعادل 4 مرات، وخسر 7 لقاءات.