أعلن مسؤولون تنفيذيون في أمريكا يمتلكون شركات مثل كرافت هاينز وتايسون فودز وحتى مطاعم مثل ماكدونالدز أنهم سيواصلون رفع أسعار الطعام؛ لأنهم يواجهون ارتفاعًا في تكاليف التشغيل، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

على سبيل المثال، أخطرت شركة هاينز تجار التجزئة بأنها سترفع الأسعار في أغسطس على سلع معينة مثل صلصة الطعام والمعكرونة وبعض منتجات القهوة وبعض اللحوم الباردة.

وقالت الشركة: الزيادة المستمرة في التكاليف تجعل من الضروري الإعلان عن زيادات في الأسعار.

وتقوم هذه الشركة بتصنيع آلاف المنتجات وتوزيعها على عشرات الدول، ما يجعل قرارها برفع أسعار المنتجات يؤثر بشكل كبير على دول عديدة وليست الولايات المتحدة فقط، علمًا بأن ارتفاع الأسعار يتراوح ما بين 7 إلى 25 % على المنتجات.

ارتفاع أسعار ماكدونالدز

وقال المسؤولون التنفيذيون في ماكدونالدز وتايسون فودز إنهم سيضطرون قريبًا إلى زيادة أسعارهم أكثر وسط ارتفاع تكاليف الإنتاج لأن تكاليف الوقود المرتفعة تجعل إنتاج الطعام وبيعه أكثر تكلفة.

الصراع الدولي هو السبب

وقالت صحيفة وول ستريت إن الصراع الدولي أدى إلى تفاقم المشكلة، لاسيما أن أوكرانيا هي إحدى أكبر مناطق إنتاج الحبوب في العالم، مما أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية وزيوت الطهي وعلف الماشية، فضلًا عن سوء الأحوال الجوية التي أثرت على شركات إنتاج المحاصيل الرئيسية الأخرى بما في ذلك أستراليا والهند.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أمريكا

ونتيجة لما سبق، أفادت وزارة العمل يوم الجمعة أن أسعار البقالة ارتفعت بنسبة 11.9% الشهر الماضي بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.4%، كما شهد المستهلكون بالفعل ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المواد الغذائية حيث ارتفعت صدور الدجاج بنسبة هائلة بلغت 68% منذ بداية العام وسعر البيض ارتفع بنسبة 32.2% مقارنة بالعام الماضي.