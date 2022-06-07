انتهت مباراة كرواتيا ضد فرنسا، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1.

كرواتيا ضد فرنسا:

وبدأت مباراة كرواتيا ضد فرنسا بشكل سريع، وكان كريستوفر نكونكو العنصر الهجومي الأخطر في هجوم الديوك، وأحرز هدفًا ألغاه الحكم بداعي التسلل، قبل أن يطلق تسديدة تصدى لها الحارس ليفاكوفيتش.

وغاب الانسجام عن الثلاثي وسام بن يدر وموسى ديابي ورابيو، فيما لم يُشكل نجوم منتخب كرواتيا، مورديتش وكوفاسيتش وبريكالو، ليخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة.

فرنسا تتقدم وكرواتيا تتعادل:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، مرر بن يدر الكرة لأدريان رابيو، لينفرد بالمرمى ويهز الشباك عند الدقيقة 52، وتصدى حارس مرمى الديوك، مايك مانيان لتسديدة قوية من لوكا مودريتش عند الدقيقة 70.

وأضاع باساليتش فرصة تعزيز التقدم، لترتد الكرة ويحصل جوناثان كلوس على ركلة جزاء، سددها كراماريتش بنجاح عند الدقيقة 83، وأضاع فلاسيتش وباساليتش فرصتين لخطف الفوز في مباراة كرواتيا ضد فرنسا.

وأهدر أنطوان جريزمان فرصتين، تصدى ليفاكوفيتش للأولى، وسدد الثانية بعيدًا عن المرمى الخالي، وحاول اللاعبون هز الشباك في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة كرواتيا ضد فرنسا بالتعادل.