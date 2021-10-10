نجح منتخب فرنسا الأول لكرة القدم في التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره الإسباني.

منتخب فرنسا يحصد اللقب:

ولعب منتخب فرنسا ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، وانتهت المباراة بفوز الديوك بفوز بهدفين مقابل هدف، سجلهما كريم بنزيمة وكيليان مبابي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونشر حساب دوري الأمم الأوروبية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من تتويج منتخب فرنسا الأول لكرة القدم باللقب، وسط احتفالات كبيرة من اللاعبين خاصة مبابي وبول بوغبا، حيث حرصا على التقاط الصور التذكارية بالميدالية الذهبية.

بنزيمة نجم النهائي وبوسكيتس الأفضل بالبطولة:

وفي السياق ذاته، خطف كريم بنزيمة نجومية المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية، وتسلم الجائزة بعد المواجهة، حيث ظهر بشكل مميز ولعب دورًا بارزًا في تتويج فرنسا باللقب.

وحصل قائد منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، سيرجيو بوسكيتس على جائزة أفضل لاعب في النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، كما وصل إلى مباراته رقم 131 مع الماتادور ليعادل رقم أندريس إنيستا.