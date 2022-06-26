كشف المختص في شؤون المعلمين، محمد الزارع تأثير تعديل رغبات النقل الخارجي على سنة التقديم وفق الآلية المطورة التي استحدثتها وزارة التعليم هذا العام.

تعديل الرغبات وفق سنة التقديم

وقال الزارع ردًا على سؤال متكرر حول تعديل الرغبات وترتبيها وتأثير ذلك على نتائج الحركة: بعد صدور الآلية الجديدة يحق للمعلم التعديل في رغباته بالحذف والإضافة دون أن تتأثر سنة التقديم، لأنه تم فك الارتباط بين الرغبات وسنة التقديم.

وأضاف أنه من رتب رغباته سابقا بناء على ارتباط سنة التقديم بالرغبة الأولى يلزمه إعادة ترتيبها وفقا للأفضل ولا ضرر .

قواعد النقل الخارجي

وكشفت وزارة التعليم في وقت سابق عن القواعد والضوابط والإجراءات المطورة التي تحكم حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام نور

وقالت الوزارة إن الحركة تخضع لخمس قواعد وضوابط جديدة وهي كما يلي:

تحويل سنة التقديم إلى نقاط عن كل سنة حتى العام 1443هـ، بما يحفظ حقوق المتقدمين.

منح كل متقدم ربع نقطة عن كل سنة خبرة.

احتساب متوسط الأداء لعامين سابقين بدلاً من عام واحد، بما يسهم في تحفيز المعلمين ويعطي فرصة إضافية لمن تأثر تقييمهم في سنة التقديم لأسباب خارجة عن إرادتهم.

إضافة نقاط مفاضلة للحاصلين على برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر البشرية التعليمية بحيث تكون 10 نقاط لقصير المدى و15 نقطة لطويل المدى.​

تعديل وزن عنصر المفاضلة من 10 إلى 5 درجات بالنسبة لمدير المدرسة والمشرف التربوي.

موعد حركة النقل الخارجي

إجراءات النقل وتتيح وزارة التعليم التقديم علىمن خلال نظام نور اعتباراً من يوم الخميس 1443/11/24هـ، على أن تستمر فترة التقديم حتى تاريخ 1443/11/30هـ، وصولاً إلى الإعلان عن نتيجة إجراءات النقل الخارجي يوم الأحد 1443/12/25هـ، وفق عمليات مطوّرة تحقّق العديد من المزايا والمرونة والموضوعية في التعامل مع المتطلبات الجديدة لاستثمار الكوادر التعليمية.