كشفت شركة رياضة المحركات السعودية، الجهة المروجة لرالي داكار السعودية، التي تعمل تحت مظلة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن تفاصيل سباق رالي داكار 2023.

موعد رالي داكار 2023:

ومن المقرر أن تُقام منافسات النسخة الـ45 من رالي داكار السعودية 2023، خلال الفترة من 31 ديسمبر وحتى يوم 15 يناير المقبل.

وأُعلن اليوم من خلال مؤتمر صحافي أُقيم عن بُعد، تفاصيل عودة منافسات الرالي الذي سينطلق من مخيم على شواطئ البحر الأحمر، ويجتاز خلاله المتسابقون 14 مرحلة.

وسيكون هناك مرحلة تمهيدية واحدة على مدار 15 يومًا من المنافسات، منها 3 مراحل في صحراء الربع الخالي إحداها ماراثونية، والتي تسبق التوجه نحو الدمام، على أن يكون المنحنى الأخير للسباق في يوم 15 يناير 2023.

ويتميز رالي داكار 2023 بمسارات جديدة بنسبة 70%، يتخللها العديد من المناطق التي تضم مختلف أنواع التضاريس؛ ليفتح المجال أمام المشاركين لاكتشاف أروع المناظر الطبيعية الخلابة والمناطق الأثرية في السعودية، كما سيخوض المتنافسون تحديات جديدة من شأنها رفع مستوى التشويق والحماس.

مسار الرالي:

ويُعد مسار رالي داكار السعودية 2023 هو الأطول للمراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت منذ عام 2014، بمسافة تقدر بنحو 5000 كم، ويتراوح طول المراحل الخاصة بين 350– 500 كم، بعد تقليل مسافة مراحل الربط على طول المسار.

وسيبدأ المنظمون في استلام طلبات المشاركة في النسخة 45 من رالي داكار السعودية اعتبارًا من غد الاثنين، على أن يتم إغلاق باب تقديم الطلبات في 31 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وسيتم إجراء الفحوصات الفنية والإدارية على مدار 3 أيام اعتبارًا من 28 وحتى 30 نوفمبر المقبل، وسيبدأ المشاركون في الوصول إلى السعودية يومي 27 و28 ديسمبر المقبل على أن تقام المرحلة التمهيدية وحفل الافتتاح يوم 31 ديسمبر، قبل انطلاق المنافسات الرسمية في الأول من يناير.