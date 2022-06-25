نظمت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بجامعة الملك خالد برنامجًا تدريبيًّا شمل 40 طفلًا وطفلة من عمر 9 إلى 13 سنة، تحت عنوان “تعلم أساسيات القطع الإلكترونية وبرمجة الروبوتات”، وذلك لمدة 4 أيام.

دعم قدرات الأطفال

وأوضحت الجامعة أنه تم تعريف الأطفال على الأجهزة ذات الاستخدام اليومي بما يسهم في دعم قدراتهم على توظيف القطع الإلكترونية المتوافرة فيها بابتكارات تقنية تتناسب مع طموحاتهم وتطلعاتهم.

المجالات التقنية

وقال المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالجامعة الدكتور حامد بن صالح القحطاني إن الإدارة مهتمة، بتثقيف وتدريب المجتمع في المجالات التقنية، لتحقيق مسؤولية الجامعة المجتمعية، مع العمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في توفير المعارف النوعية للمتميزين في المجالات ذات الأولوية.