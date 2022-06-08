أُثيرت حالة من الجدل بشأن عودة النجم نايف هزازي للعب كرة القدم مرة أخرى، من بوابة الفريق الأول بنادي القادسية.

نايف هزازي لم يوقع للقادسية

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للاعب نايف هزازي وهو يحمل قميص القادسية، وأكدوا أنه وقع رسميًا، لتمثيل صفوفه بداية من الموسم الرياضي المقبل، ما أثار حالة من الجدل.

وأكد الإعلامي عسف الخليفي عبر حسابه على “تويتر”، عدم صحة هذه الأنباء المتداولة، مشددًا على أن نايف هزازي كان في زيارة، وتم إهداؤه قميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية.

تألق كبير ثم ابتعاد عن الملاعب

وانطلق هزازي صاحب الـ33 عامًا بشكل قوي في المستطيل الأخضر، حيث بدأ في الاتحاد، ثم انتقل إلى الشباب ومنه لنادي النصر، ثم التعاون، إلا أنه يتخبط بين الفرق منذ عام 2018.

وخاض نايف هزازي تجربة احترافية في الدوري الروماني صيف عام 2018، ثم عاد إلى نادي أُحد، ومنه لفريق العدالة، ولم يعلن اعتزاله لعب كرة القدم بشكل رسمي حتى الآن، ويبحث عن عرض خلال الفترة الحالية.

وحصد هزازي 5 بطولات في مشواره الكروي، حيث توج بلقب الدوري السعودي مرتين مع الاتحاد، ولقبي كأس خادم الحرمين الشريفين مع العميد والشباب، وكأس السوبر السعودي مع الليوث.