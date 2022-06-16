حرصت جماهير نادي الهلال على توجيه الشكر إلى رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل، بعد تحقيق الأزرق لنجاحات مادية كبيرة.

الجماهير تشكر فهد بن نافل

وأكدت تقارير، اليوم الخميس، أن مجموع دخل نادي الهلال السنوي من الرعايات فقط يصل إلى 250 مليون ريال، ما دفع الجماهير لتوجيه الشكر إلى فهد بن نافل عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب حسين البقعاوي: “فهد بن نافل يدخل على خزينة نادي الهلال 250 مليون ريال من الرعايات التسويقية، علماً بأن هذا المبلغ فلكي ويساوي ميزانيات أندية منافسة، هذهِ الإدارة الناجحة عندما تستثمر في جماهيرها الاستثمار الحقيقي الذي يعود بالنفع على الجميع”.

وقال خالد القحطاني: “كان هناك طابور خامس ينتقد فهد بن نافل في مسيرة النادي بالفكر الاستثماري مع شركات ومؤسسات وبعض الجمعيات الخيرية.. اليوم ولله الحمد دخل نادي الهلال السنوي من الرعايات يفوق الـ 250 مليون ريال.. لا ديون على النادي ولا توجد قضايا في الفيفا قولوا الحمد لله”.

الهلال في الدوري هذا الموسم

على الجانب الآخر، يتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي الفتح في ملعبه، فيما يستضيف الفيصلي ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

ويملك الزعيم 61 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد متصدر الترتيب حاليًّا بفارق الأهداف، إلا أن الزعيم يتفوق بالمواجهات المباشرة.