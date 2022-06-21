وجه نجم الأهلي والنصر السابق، حسين عبدالغني رسالة إلى جماهير الراقي قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم الهامة ضد نظيره الرائد.

حسين عبدالغني يوجه رسالة للجماهير

وقال حسين عبدالغني في مقطع فيديو متداول: “سأكون أول الحاضرين في الملعب يوم الخميس، أي أهلاوي يتخلف عن حضور مباراة بهذه الأهمية، لا يحضر للملاعب بعد الآن”.

وتفاعلت الجماهير مع حديث حسين عبدالغني، حيث أشادت به وبدعمه للفريق، وطالبوا بالحضور في المدرجات بكثافة كبيرة، خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يحتاج للفوز وإنعاش حظوظه بالبقاء.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد قامت بشراء تذاكر مباراة الفريق ضد الرائد، وسيتم توزيعها مجانًا على الجماهير، لضمان حضور أكبر عدد ممكن، وتجاوز عدد التذاكر المبيعة عبر موقع مكاني حتى الآن حاجز الـ54 ألف تذكرة.

الأهلي ضد الرائد

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الرائد على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، فيما يقع الرائد في المركز الـ14 برصيد 30 نقطة.