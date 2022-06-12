أُثيرت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية بشأن أزمة تمديد عقود لاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لا يوجد أزمة في تمديد عقود اللاعبين:

وكان عدد من فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قد أعربوا عن قلقهم بسبب نهاية عقود بعض اللاعبين بداية شهر يونيو، مع وجود جولتين متبقيتين على نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وطمأن برنامج الحصاد الرياضي عبر قناة 24 الرياضية، الجماهير بشأن تمديد عقود اللاعبين، مؤكدًا عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تلقيه ردًّا من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقال: “لجنة الاحتراف ردًّا على استفسار الحصاد: لا يوجد أي إشكال قانوني في تمديد عقود اللاعبين خلال الفترة الحالية، تواصلنا مع جميع الأندية التي لديها لاعبين تنتهي عقودهم قبل نهاية الموسم لإيضاح آلية التمديد”.

وشدد حساب البرنامج على “تويتر”، على أن الاتحاد السعودي لكرة القدم متواصل مع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أجل تسهيل كل متطلباتهم بهذا الخصوص.

ترتيب الدوري قبل الجولة الـ29:

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل الجولة الـ29، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 61 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).