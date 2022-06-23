أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عودة الدوري اليوم

ويعود دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم بعد فترة توقف طويلة، على أن تُقام جميع مباريات الجولة الـ29 عند الساعة التاسعة مساء، في ظل المنافسة القوية بين الفرق سواء على اللقب أو الهروب من الهبوط.

وقبل انطلاق الجولة الـ29، يتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ثم النصر ثالثًا، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

حكام مباريات اليوم

ويدير طاقم تحكيم بيروفي بقيادة كيفن أورتيغا مباراة الفيصلي ضد الطائي، ويساعده مايكل أور وخيسوس سانشيز، والحكم الرابع عبدالله الخربوش، وحكم الفيديو، فيكتور كاريلو، ويساعده عمر الجمل.

ويقود المكسيكي سيزار راموس مباراة الاتفاق ضد الاتحاد، ويساعده ألبيرتو مورين وميغيل هيرنانديز، والحكم الرابع محمد السماعيل، وحكم الفيديو، أدوناي إسكوبيدو، ويساعده إبراهيم الدخيل.

ويتولى طاقم تحكيم تشيلي بقيادة روبرتو توبار قيادة مباراة الفتح ضد الهلال، ويساعده كريستيان شيمان وكلاوديو ريوس، وعبدالله الحربي حكمًا رابعًا، وحكم الفيديو أنجيلو هيرموسيلا، ويساعده عبدالرحيم الشمري.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الأهلي والرائد بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لطاقم أرجنتيني بقيادة فاكوندو تيلو، ويساعده جوان بابلو بيلاتي ودييغو بونفا، سامي الجريس حكمًا رابعًا، ماورو فيجليانو حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده حمد الحنفوش.

ومن المقرر أن يدير سلطان الحربي لقاء الباطن وضمك، ويساعده محمد العبكري وأحمد العتيق، عبدالله العويدان حكمًا رابعًا، أحمد الرميخاني حكمًا لتنقية الفيديو، ويساعده عماد عسكر.

ويدير ماجد الشمراني مباراة التعاون والشباب، ويساعده بدر الشمراني وسعد الشبرمي، الحكم الرابع محمد القرني، وعبدالله الشهري حكمًا رابعًا ويساعده محمد وزي، ويقود خالد الطريس لقاء أبها والفيحاء، ويساعده هشام الرفاعي ومفرح آل حسن، الحكم الرابع محمد البريدي، حكم الفيديو محمد الحربي ويساعده خالد الجهني.

ويتولى قيادة مباراة الحزم ضد النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، محمد الهويش، ويساعده خلف الشمري وياسر السلطان، والحكم الرابع عبدالصمد بكري، حكم الفيديو خالد صلوي ويساعده سلطان العكيري.