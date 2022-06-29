أعلن نادي القادسية، اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميًا مع خالد العطوي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

القادسية يتعاقد مع خالد العطوي

ووقع رئيس مجلس إدارة نادي القادسية، أحمد غدران العقد مع خالد العطوي في مقر النادي، مشيدًا بقدرات المدير الفني، وقال: “نجاحات العطوي السابقة مع المنتخبات والفرق التي دربها شجعتنا لإتمام التعاقد معه”.

وتابع أحمد غدران تصريحاته قائلًا: “نتمنى أن يواصل العطوي مسيرة النجاح مع القادسية، وأن يكون على قدر تطلعات وطموحات جماهير النادي، واستعادة هيبة بني قادس مع النجوم الشابة في الفريق”.

برنامج إعداد القادسية

ومن جانبه، اعتمد خالد العطوي برنامج إعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، حيث ستكون بداية التدريبات الجماعية اليوم، ويشمل فحوصات طبية، و3 أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن يُغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية يوم 19 يوليو المقبل، لخوض معسكر خارجي على أن تكون العودة في السادس من أغسطس، ويحصل اللاعبون على إجازة، ويتم استئناف التدريبات يوم 8 من الشهر ذاته.

وقرر خالد العطوي خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية لـ8 مباريات ودية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم المقبل يوم 22 أغسطس.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية قد أنهى منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى في المركز السابع برصيد 55 نقطة، من الفوز 14 مرة، وتعادل في 13 لقاء وخسر 11 مرة.