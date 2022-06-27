يواصل نظام نور تلقي طلبات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية وفق الآلية المطورة للتقديم والتي أعلنتها وزارة التعليم قبل أيام.

طريق إدخال الرغبات

ويتم تسجيل الرغبات في حركة النقل من خلال ما يلي:

تسجيل الدخول إلى نظام نور إما عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور أو عن طريق النفاذ الوطني الموحد.

الانتقال إلى أيقونة خدمات شؤون المعلمين ومن ثم اختر رغبات النقل الخارجي.

قم بالإطلاع على الإقرار وقراءته بشكل جيد وضع علامة صح على المربع المحدد لذلك ثم الانتقال إلى التالي.

ستظهر لك صفحة تأكيد البيانات لمراجعتها والتأكد من صحتها.

بعد تأكيد البيانات سيتم نقلك إلى صفحة اعتماد البيانات.

رفع الإقرار بعد طباعته والتوقيع عليه.

الانتقال إلى صفحة إدخال الرغبات وتحديد الرغبات بحسب الأولوية.

موعد حركة النقل الخارجي

وتتيح وزارة التعليم التقديم على إجراءات النقل من خلال نظام نور اعتباراً من يوم الخميس 1443/11/24هـ، على أن تستمر فترة التقديم حتى تاريخ 1443/11/30هـ، وصولاً إلى الإعلان عن نتيجة إجراءات النقل الخارجي يوم الأحد 1443/12/25هـ، وفق عمليات مطوّرة تحقّق العديد من المزايا والمرونة والموضوعية في التعامل مع المتطلبات الجديدة لاستثمار الكوادر التعليمية.