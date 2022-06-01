أعلن الإعلامي عبدالعزيز المريسل عن دعمه لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ماجد النفيعي، ما تسبب في أزمة مع الإعلامي سامي القرشي.

المريسل يدعم ماجد النفيعي

وكان النصراوي المريسل قد أعلن عن دعمه للهلال خلال الفترة الماضية، قبل أن يدعم النادي الأهلي، ويؤكد أنه سيقاتل من أجل عودته لمكانته الطبيعية مجددًا، حيث يصارع من أجل البقاء، ويحتل المركز الـ11 برصيد 31 نقطة.

وقال عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “يا عمري يا جمهور الأهلي، والله إني أحبكم وأحب ناديكم وأقدر كل أهلاوي، لكن خذوها وإلا ردوها، سأقاتل إعلاميًا مع باقي الزملاء الأهلاويين حتى يعود الأهلي لوضعه الطبيعي”.

وتابع: “ليس لي دخل في القضايا الأهلاوية، ولكن حبًا لهذا الكيان سأدعمه ليتجاوز أزمته، وسيتجاوزها بحول الله”، ثم أعلن عن مشاركته في مساحة لدعم الإدارة، وأطلق وسم “المريسل يدعم ماجد النفيعي“.

أزمة بين المريسل والقرشي

وعلق الإعلامي الأهلاوي القرشي قائلًا: “المتعاطف والواثق من نجاح أسوأ ادارة في تاريخ الاهلي وصلت به لمناطق الهبوط، حتمًا لا تهمه مصلحة الأهلي”.

وواصل قائلًا: “ولكن الجميل في الأمر أن تدخلك ودعمك لاستمرار ماجد النفيعي دليل عدم اقتناع الرئيس بمن اعتمد عليهم من إعلام الأهلي، الرئيس غير إعلامه”.

ورد المريسل قائلًا: “صديقي أبو خالد لمعزتك ومكانتك عندي رديت عليك، وأنت تعرف شخصيتي جيدًا وأنني آخر إعلامي يفكر في الهجوم اللي يتعرض له، أنا أقسمت بالله ماجد النفيعي لا يعلم عني شيئًا ولا أي شخص طلب مني شيئًا”.

واستكمل المريسل رده قائلًا: “كل ما في الأمر أنني أحب الأهلي والخلاف الأهلاوي الأهلاوي لا يعنيني ولست مع جهة ضد أخرى”.

وكتب القرشي: “لا اعتراض على محبة الأهلي هذا حق للجميع، ولكن تزكية رئيس وصل بالأهلي للهبوط بقولك متعاطف معه وواثق من عمله.. هنا أنت تتدخل لنصرة طرف مرفوض من غالبية جماهير الأهلي، وتضع نفسك خصمًا لهذه الشريحة وأنا منهم”.

وأبدى المريسل استياءه من تعليق القرشي، وقال: “ما فيه أحد يهددني يا أبو خالد، وحديثي معك لتقديري لك ولصداقتك لكن أن يصل الأمر للتهديد فهذا مرفوض، وإذا الدعوة بالتهديد فأنا داعم قوي لماجد النفيعي ولاستمراره وأسحب كل كلام قلته إنني لا شأن لي في القضية الأهلاوية، ما أحد يهددني أبدًا”.

واستمر الرد بين الإعلامين لفترة طويلة، حيث وصفه القرشي بأنه أكثر من تنقل بين الأندية بنظام الإعارة هذا الموسم، ليرد المريسل بأنه يخشى أن يُقال إنه من دعم الأهلي وسط إعلام الأهلي الكبير، قبل أن يؤكد الإعلامي النصراوي في النهاية انسحابه من الرد عليه من جديد حفاظًا على علاقتهما.