صُدم الأطباء من فاعلية دواء جديد يُعالج سرطان القولون والمستقيم حيث سجل نتائج شفاء بنسبة 100% على المرضى تحت الاختبار في مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان في نيويورك.

وظلت حالة جميع مرضى سرطان القولون والمستقيم الـ 18 المشاركين في التجربة مستقرة حتى بعد مرور عام من انتهائها مع عدم وجود علامات تدل على عودة المرض.

ويستخدم الدواء العلاج بالأجسام المضادة ويُعرف باسم Dostarlimab، وقد صُنع أساسًا لعلاج أورام الرحم، وكانت الموافقة على استخدامه قد تمت بالفعل للنساء في المملكة المتحدة؛ من أجل تحسين نوعية حياتهم وتجنب العلاج الكيميائي.

وقال الباحثون إنه كان هناك الكثير من المشاعر السعيدة بين المشاركين، علمًا بأن جميع الأشخاص الـ 18 كانوا قد عولجوا بالعلاجات التقليدية قبل الاشتراك في الدراسة لكن دون جدوى.

وقال الدكتور لويس دياز، أحد الباحثين الرئيسيين في التجربة: أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تحدث فيها هذه النتائج في تاريخ أدوية هذا المرض، إنها خطوة رائعة.

أكثر السرطانات خطورة

وفي حين أن التجربة كانت صغيرة بعدد مشاركين لم يبلغ الـ 20 فردًا إلا أنها وضعت الدواء كعلاج محتمل لواحد من أكثر الأورام المميتة شيوعًا، حيث يعد ورم القولون والمستقيم، أو سرطان الأمعاء هو السبب الثاني الأكثر شيوعًا لوفيات السرطان في الولايات المتحدة، وهو يودي بحياة 50000 شخص سنويًا، وفي المملكة المتحدة، يموت حوالي 16000 بريطاني كل عام بسببه، كما أنه المسبب الأول من أنواع السرطانات للوفاة في السعودية.

ولا يوجد علاج محدد لهذا المرض، حيث يعتمد المرضى على الجراحة لإزالة الأورام والعلاج الكيميائي أو الإشعاعي لإبعاده.

ويخطط الفريق الآن للتحقيق فيما إذا كان الدواء يمكنه معالجة الأورام الأخرى بنفس الطريقة، حيث يختبرونه على المصابين بورم في البروستاتا والبنكرياس، بحسب مجلة نيو إنغلاند الطبية.

سعر الدواء في بريطانيا وأمريكا

تبلغ تكلفة Dostarlimab نحو 11000 دولار لكل جرعة 500 ملغ في الولايات المتحدة، وفي المملكة المتحدة، يباع مقابل 6000 جنيه إسترليني للجرعة.