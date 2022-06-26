أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، مساء اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة الفيصلي المقبلة.

الهلال ينهي استعداداته:

وركز رامون دياز في المران على الجوانب الفنية، وشرح عددًا من الجمل التكتيكية على كامل مساحة الملعب، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بتمارين فنية متنوعة.

ودخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فور نهاية مران اليوم لمقر المعسكر، استعدادًا لمواجهة الفيصلي، حيث يطمح دياز في تحقيق الفوز، لحصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

الزعيم يستضيف الفيصلي غدًا:

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الفيصلي على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، مساء يوم غد الاثنين، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يتصدر الزعيم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 64 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز الـ11 برصيد 33 نقطة.