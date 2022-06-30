أبدى المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا سعادته بتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رسميًا.

أول تعليق من جارسيا بعد توليه المهمة

ونشر جارسيا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة له وهو يحمل قميص النصر مع رئيس مجلس الإدارة مسلي آل معمر، وعلق قائلًا: “أراكم قريبًا في مغامرة جديدة ومثيرة”.

وكان مسلي آل معمر قد نجح في الحصول على توقيع جارسيا لقيادة الفريق الأول لمدة عامين، في أولى تجاربه خارج أوروبا، وذلك بعد رحيل المدرب الأرجنتيني ميغيل روسو عقب 6 أشهر مع العالمي.

وكان جارسيا مطلب الجماهير النصراوية طوال الأشهر الماضية، خاصة أنه صاحب مسيرة تدريبية مميزة في الأندية الأوروبية الكبرى، ويمكن الاطلاع على أبرز أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاستعداد للموسم الجديد

وتسعى الإدارة النصراوية للتعاقد مع صفقات مميزة في الميركاتو الصيفي الحالي، قبل خوض الفريق الأول لكرة القدم لمعسكر خارجي، لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بشكل مميز قبل انطلاق الموسم الجديد شهر أغسطس المقبل.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث برصيد 61 نقطة من الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر 7 مواجهات.