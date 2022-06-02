وجه نجم نادي ليفربول الإنجليزي، المصري الدولي محمد صلاح رسالة إلى الجماهير بعد نهاية الموسم، كاشفًا في الوقت ذاته عن أمنيته بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح سعيد بالجوائز

وكتب محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الخميس: “إن تقديري من قبل الجماهير والصحفيين الرياضيين في نفس الموسم هو شيء مميز لن أنساه أبدًا”.

وفاز صلاح بجائزتي أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة نقاد كرة القدم في إنجلترا وتصويت الجماهير، بالإضافة إلى حصوله على جائزتي هداف البريميرليج وأفضل صانع أهداف.

إعادة النهائي الأوروبي

وأضاف هداف ليفربول: “مع ذلك، مستعد للتنازل عن هذه الجوائز مقابل فرصة إعادة المباراة النهائية، لكن كرة القدم لا تدار بهذه الطريقة”.

وواصل محمد صلاح حديثه قائلًا: “لا يمكنني التعبير بالكلمات عن مدى رغبتنا في إعادة كأس دوري الأبطال إلى ليفربول، ولكن في النهاية لم نتمكن من ذلك”.

واختتم محمد صلاح رسالته قائلًا: “لا أستطيع أن أشكر الجماهير بما يكفي لدعمهم، لقد كان موسمًا طويلًا جدًا، ولكن أتمنى بداخلي أن يبدأ الموسم الجديد غدًا”.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت الماضي، وفاز المرينغي بهدف دون رد، ليتوج باللقب للمرة الـ14 في تاريخه.