ظهر النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا بشكل مميز مع الشباب ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بانيغا وغريب ينفردان برقم مميز

ويُعد بانيغا ونجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبد الرحمن غريب، صاحبي أعلى عدد فرص مصنوعة من لاعب في مباراة واحدة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “سوفاسكور”.

ونجح بانيغا في صناعة 8 فرص خلال مباراة الشباب ضد الفيصلي ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقام عبد الرحمن غريب بصناعة 8 فرص أيضًا أمام الليوث بالجولة الأخيرة.

الهلال يتوج بلقب الدوري

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال باللقب للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه على نظيره الفيصلي في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف، فيما تعثر منافسه الاتحاد بتعادل سلبي ضد الباطن.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الأول برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).