يُقدم عبد الرحمن غريب مستوى مميزًا مع النادي الأهلي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

عبد الرحمن غريب يتألق

وساهم عبد الرحمن غريب في تسجيل 9 أهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث نجح في هز الشباك 4 مرات، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وأصبح عبد الرحمن غريب على بُعد مساهمة واحدة من معادلة أفضل حصيلة له في المساهمة بتسجيل الأهداف برصيد 10 أهداف خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، وذلك بعد تسجيل 6 أهداف وصناعة 4 آخرين.

الأهلي ضد الرائد

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الرائد على ملعب مدينة الجوهرة المشعة في جدة، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الأهلي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الـ14 برصيد 30 نقطة.