لا تزال خسائر زلزال أفغانستان النهائية لم تُحصَ بشكل كامل وسط توقعات بارتفاع عدد القلتى لأكثر من 1500 قتيل فيما يشارف عدد المصابين 2000 شخص معظمهم من الأطفال وكبار السن والنساء.

فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين من زلزال أفغانستان pic.twitter.com/gcm87cBSpv — kassim Aljbouri (@KassimAljbouri) June 23, 2022

وتداول مغردون صورًا ومقاطع تظهر مدى تأثر الأفغان بحالة الدمار التي خلفها الدمار، وسط مناشدات بدعم الأسر المشردة.

#زلزال_افغانستان يخلف 1650 قتيل و 1100 جريح و لا حول ولا قوة الا بالله ⚠️

انا لله و انا اليه راجعون #EarthQuakeAfghanistan pic.twitter.com/kCnzbZz55p — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) June 23, 2022

دفن جماعي

وأظهرت بعض المقاطع قيام الأهالي بدفن جماعي للضحايا الذين فاق عددهم 1500 قتيل، في مشهد يعكس قدر الخسائر المادية والنفسية لسكان المنطقة.

تحت الأنقاض

كما عكست بعض الصور محاولات الأهالي لوصول إلى أي ناجيين تحت الأنقاض.

ذعر الأطفال

وكان لأطفال أفغانستان النصيب الأكبر من حالة الذعر التي انتابت البلاد، فبدوا تائهين مغبرين ببقايا حطام منازلهم المدمرة.

وبجانب صور الأطفال الناجيين المثيرة للحزن؛ كان مشهد القتلى منهم أكثر ألمًا، لا سيما بعدما اضطر الأهالي لتجميعهم تحضيرًا لدفن جثامين الصغار الذين تزايد عددهم.



وتناقل مغردون صورة لطفل فقد جميع أهله وجلس تبدو عليه علامات الإنهاك، والشرود، بين الجموع.



البحث عن مفقودين

ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجيين تحت الأنقاض حتى الآن، وسط تسجيلات لمفقودين لم يتم التوصل إليهم، أو معرفة مصيرهم.

ضحايا زلزال أفغانستان

وقد توقعت إدارة الكوارث بأفغانستان بأن يرتفع عدد ضحايا زلزال أفغانستان الذي ضرب البلاد إلى أكثر من 1500 قتيل، فيما قالت حركة طالبان إنها ليست قادرة على التعامل مع الحادثة بمفردها وطلبت الدعم الدولي.

وأكدت وسائل إعلام أفغانية بأنه لا وجود للمنظمات الإنسانية في عهد حركة طالبان للتعامل مع تداعيات زلزال أفغانستان، وأن نقص المعدات الطبية والأدوية زاد من ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب شرق البلاد، كما أن صعوبة الوصول للمنطقة التي ضربها الزلزال زادت من الكارثة.