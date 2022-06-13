رفضت جماهير نادي النصر التقارير المتداولة مؤخرًا حول رغبة نادي النصر في ضم اللاعب التشيلي أرتورو فيدال نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وكانت تقارير إيطالية كشفت عن وجود عرض لضم فيدال من فلامنجو البرازيلي والريان القطري، بجانب نادي النصر.

صفقة فيدال قد تُعيد سيناريو صفقة دينيلسون

جماهير النصر تحفظت على الصفقة لسببين أولهما هو عدم فائدة اللاعب الفنية، مشيرين إلى أنه جاء للنادي لجمع الأموال وليس لتقديم الفائدة الفنية، أما السبب الثاني فهو رغبة جماهير العالمي في ضم حارس مرمى للفريق بدلًا من التعاقد مع اللاعب التشيلي.

وطالبت جماهير النصر إدارة مسلي آل معمر بعدم تكرار سيناريو ضم البرازيلي دينيلسون المتوج بـ كأس العالم عام 2002 مع منتخب بلاده، حيث تم ضمه في موسم 2006/2007 لكنه رحل مسرعًا عن الفريق بسبب عدم تقديمه للإضافة الفنية المنتظرة.

وكان فيدال صاحب الـ35 عامًا انضم إلى إنتر ميلان في عام 2020 قادمًا من نادي برشلونة الإسباني.

الديون قد تقف عائقًا

وقبل الاهتمام بضم اللاعب التشيلي، كان مسلي آل معمر قال عبر حسابه في “تويتر” : “كثر الحديث عن قوة النصر المالية والبعض يتبنى ترسيخ ذلك، لشيء في نفسه ولأهداف معروفة، والحقيقة هي أن إدارتنا أتت في أصعب فترة مالية في تاريخ أصفر العاصمة وإجمالي الديون هو 393 مليون ريال، والعجز السنوي وصل لـ 200 مليون ريال”.

ربما ديون النادي تقف عائقًا وراء إتمام صفقة نجم إنتر ميلان.