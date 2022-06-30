حُكم على النجم آر كيلي، صاحب أغنية I Believe I can Fly الشهيرة، والبالغ 55 عامًا، بالسجن الفيدرالي لمدة 30 عامًا؛ وذلك بتهمة إغواء القاصرات وإساءة معاملتهن، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطاني.

وفي حين أن محاميه طلب 10 سنوات فقط أو أقل إلا أن المدعين قد طلبوا حكمًا لا يقل عن 25 عامًا.

ومع ذلك، قررت القاضية آن دونلي الاستفادة لما تنص عليه القوانين الفيدرالية والتي تسمح بعقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة، أي 30 عامًا، وقد قالت القاضية قبل النطق بالحكم: يجب حماية الجمهور، لقد خلقت سلسلة من الأرواح المحطمة، وحتى المحققين الأكثر خبرة لن ينسوا الرعب الذي تعرض له ضحاياك.

موجة من الغضب بسبب وثائقي Surviving R. Kelly:

وكان قد تأجج الغضب تجاهه بسبب سوء سلوكه مع الشابات والأطفال، وظهر ذلك من خلال المسلسلات الوثائقية التي تمت مشاهدتها على نطاق واسع والتي عُرضت باسم Surviving R. Kelly، ومنحت هذه الحلقات صوتًا للمتهمين الذين تساءلوا عما إذا كانت قصصهم قد تم تجاهلها سابقًا لأنهم نساء سود.

وآر كيلي محتجز حاليًّا في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين منذ محاكمته، ولم يتم الكشف عن المكان الذي سيقضي فيه عقوبته.

تهم أخرى أمام آر كيلي:

ولا يزال من المقرر أن يُحاكم آر كيلي أيضًا في شيكاغو بتهمة استغلال الأطفال في صناعة أفلام البالغين، بالإضافة إلى عرقلة سير العدالة، كما يواجه اتهامات كذلك في مينيسوتا وولايات أخرى بسبب نفس التهم السابقة.