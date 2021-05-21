أغنية Butter تحقق 55 مليون مشاهدة في أولى ساعات إطلاقها 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

لم يمضِ 10 ساعات على إطلاق فرقة BTS الكورية الجنوبية أغنيتهم الجديدة Butter، حتى سجلوا رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد المشاهدات، حيث تجاوز 58 مليون مشاهدة، منهم 10 ملايين مشاهدة في أول 10 دقائق فقط من إطلاق الأغنية .

وأغنية Butter هي عمل غنائي يتماشى مع خط الفرقة الأساسي المميز، مع تصميم رقصات تختلف بين الجماعية والفردية، مع إيماءات وحركات مميزة.

وستؤدي الفرقة أداء Butter لأول مرة في حفل توزيع جوائز Billboard Music في 23 مايو، كما ستطلق أيضًا سلسلة Good Morning America’s Summer Concert Series في 28 مايو.

وتأتي أغنية Butter بعد أقل من عام على تحقيق BTS نجاح كبير بإطلاق بول أغنية كاملة بالإنجليزية وهي ديناميت، وذلك في أغسطس العام الماضي، وكانت هذه هي أول أغنية لفرقة كورية تصل إلى المركز الأول على قائمة بيلبورد هوت 100، وأكثر أغنية تظل على القائمة لفترة طويلة وصلت إلى 32 أسبوعًا.

ترشيح BTS لأربع جوائز هذا العام

وتم ترشيح فرقة BTS في أربع فئات في جائزة هذا العام وهم: أفضل فرقة، أفضل مبيعات الأغاني، أفضل فنان اجتماعي، والأغنية الأكثر مبيعًا.

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