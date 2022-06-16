وثقت لقطات صادمة آلاف الأبقار النافقة تحت أشعة شمس ولاية كانساس الأمريكية وسط موجة حر شديدة تضرب الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم جمعية الثروة الحيوانية في كانساس إن الإجهاد الحراري تسبب في نفوق الماشية مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال عطلة نهاية الأسبوع واختفاء الرياح الباردة، متابعًا أن آلافًا من الماشية الأخرى مهددة أيضًا.

ما الإجهاد الحراري؟

أجسام الحيوانات ليست مثل الإنسان في التعامل مع الحرارة، حيث تحتبس الحرارة في أجسامها خلال النهار، ثم يستغرق الأمر من أربع إلى ست ساعات لتبديد تلك الحرارة خلال ساعات الليل الباردة، ومع زيادة موجة الحر فإن الليل أيضًا يكون حارًا، فتُحبس الحرارة حتى اليوم التالي، وبالتالي لم تستطع الأبقار التأقلم مع التغيير المفاجئ.

وتُظهر اللقطات صفًا تلو صفٍ من الأبقار النافقة مستلقية على ظهورها، وقد وثق ذلك أحد المارة ورفعه على منصة TikTok الفيديوهات القصيرة.

وقد أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة في كانساس، ماثيو لارا، هذه الأخبار قائلًا إن ما لا يقل عن 2000 من الماشية نفقت بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

ومع ذلك، أفاد السكان أن هذا الرقم ليس قريبًا حتى من الحقيقة، قائلين إن ما يصل إلى 10000 رأس من الماشية على الأقل قد نفقت في موجة الحر.

أهمية كنساس في صناعة الماشية

وكانساس هي ثالث أكبر ولاية أمريكية للماشية بعد تكساس ونبراسكا، مع وجود أكثر من 2.4 مليون من الماشية في حظائر التسمين، وسجلت الولاية الأمريكية درجة حرارة تجاوزت 45 درجة ومن المتوقع أن ترتفع أكثر في الأيام المقبلة، ليس هذا فقط، بل تواجه كذلك جفافًا.

تهديد صناعة الماشية

وقال المسؤولون بحسب صحيفة التليجراف، إن آلاف الأبقار النافقة تزيد من ألم صناعة الماشية في الولايات المتحدة وتهددها، فمن ناحية يخسر المنتجون بسبب نفوق الحيوانات ومن ناحية أخرى يواجهون صعوبات في تكاليف العلف التي تصاعدت مع تضييق الصراع الدولي بين روسيا وأوكرانيا على إمدادات الحبوب العالمية، كما يؤثر نفوق الماشية أيضًا على زيادة أسعار اللحوم المرتفعة بالفعل.

ويُذكر أن الحرارة المفرطة في الولايات المتحدة تتسبب في كوارث أخرى مرتبطة بالأعاصير والفيضانات.