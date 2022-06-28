أعلن نادي ضمك، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده رسميًا مع المدافع الجزائري الدوري عبد القادر بدران لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل.

عبد القادر بدران ضمكاوي

ولفت نادي ضمك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن عبد القادر بدران صاحب الـ29 عامًا، سيمثل صفوف الفريق لمدة موسمين حتى عام 2024.

وبدأ عبد القادر بدران مسيرته مع اتحاد البليدة في 2013، قبل أن ينتقل إلى وفاق سطيف عام 2016، وتوج معه بالثلاثية عام 2017 “الدوري، كأس الجزائر وكأس السوبر”، ورحل إلى الترجي التونسي عام 2019.

ضمك في الدوري

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك هذا الموسم بشكل مميز، حيث أنهى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الخامس برصيد 44 نقطة، من الفوز 12 مرة، التعادل 8 مرات، وخسر 10 لقاءات.

وتطمح إدارة نادي ضمك في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، أملًا في مواصلة التألق خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.