أشار خبير المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري إلى أن طول مدة تخزين الزبادي أو اللبن الرائب في الثلاجة يجعله أفضل وأكثر إفادة للصحة.

وقال الخضيري في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر: “كلما طال تخزين اللبن والزبادي بالثلاجة لفترة أطول، إذ يزيد البروبايوتك الطبيعي البكتيريا النافعة”.

زيادة الفيتامين:

كما لفت إلى أن طول مدة تخزين الزبادي في الثلاجة يعمل على زيادة البيكوزايم (مجموعة فيتامين ب الخاصة بالهضم)، وتكسر معظم الدهن.

ويتحول اللاكتوز مع الوقت إلى حمض لاكتيك، ومركبات نافعة من فيتامينات ومعادن ومصل اللبن.

إنزيمات الهضم:

وتابع: “اللبن والزبادي كلما راب أكثر وتحمّض أكثر، ومضى على إنتاجها أكثر من أسبوع؛ تزيد به نسبة فيتامين ب12، وب6 ومجموعة البي كو زايم B-Co-zyme؛ وهي إنزيمات الهضم فيكون مفيدًا للأمعاء، والهضم، وتقل فيه الدهون لأنها تستهلك بالتحوّل، كما تقل سكرياته”.

وبين الخضيري أن المقصود بطول وقت التخزين هو تخطي موعد الصلاحية بيوم أو اثنين على الأكثر.