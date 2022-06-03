عبر عراقي مقيم في المملكة عن امتنانه لأحد المواطنين يعمل في مجال قيادة مركبات أوبر، بعدما رفض استلام الأجرة منه عندما علم بأنه عراقي، وأوصله إلى وجهته.

وكتب العراقي في تغريدة: “تكررت هذه التجربة الشخصية أربع مرات.. رفض قائد مركبة ” أوبر” وبإلحاح استلام الأجرة بعد معرفته بأني عراقي! واستجاب لإصراري على الدفع بعد جهد …هل تعرفون بلدًا آخر يتمتع مواطنوه بهذا الخلق والكرم؟ أخبروني”، وعندما سأله معلقون عن مكان الواقعة، أكد حدوثها في مدينة الرياض وتكررت أربع مرات للسبب نفسه.

أخلاق شعب المملكة

كما روى بعض المتابعين تجارب مماثلة؛ فكتب أحد العراقيين: “حدث معي 2007 وأنا في المنطقة الشرقية وفي طريق صحراوي متجهة إلى أبو ظبي أن انفجر الإطار وما أن وقفت حتى وقف جنبي 3 أشخاص سعوديين ورفيقهم قطري وما إن عرفوا أني عراقي أقسموا بالله أني لا أعمل شيء 3 منهم بدلوا الإطار والرابع أخذ الإطار وركب واحد جديد من حسابه، ونعم الشعب السعودي”.

كما كتب عبدالله السهيان: “ما أعتقد يوجد سعودي ما يحب العراقي كل السعوديين وخاصة أهل الشمال يحبون العراقيين محبة ما هي طبيعية ولا يهمهم المذهب المهم إنك عراقي والجميع يحبك ومازال الكثير عايشين معانا علمًا أغلبيتهم شيعة ولكن المحبة موجودة لهم”.