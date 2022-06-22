يطمح المهاجم السوري عمر السومة في استعادة بريقه مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وقيادته لتحقيق الفوز ضد الرائد.

عمر السومة يتألق ضد الرائد

وتألق عمر السومة بشكل لافت في آخر مواجهتين للنادي الأهلي ضد الرائد ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث نجح في هز الشباك مرتين، كما قدم تمريرتين حاسمتين.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد هو المنافس المفضل للسوري عمر السومة، حيث إنه سجل أكبر عدد من أهدافه في الدوري السعودي للمحترفين أمامه، برصيد 20 هدفًا خلال 13 مباراة.

الأهلي يستضيف الرائد غدًا

ويحل الرائد ضيفًا على الأهلي على ملعب مدينة الجوهرة المشعة في جدة، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الأهلي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الـ14 برصيد 30 نقطة.