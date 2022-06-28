حرص مهاجم الهلال السابق، الفرنسي بافيتيمبي غوميز على تهنئة الزعيم بمناسبة تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

غوميز يهنئ الهلال باللقب

وقال غوميز عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: ” “مبروك للاعبي وجماهير الهلال ومجلس الإدارة اللقب الثالث على التوالي في الدوري، وسعيد لرؤيتكم وأنتم تسيطرون على البطولات محلياً وآسيوياً”.

وبدأ غوميز الموسم الحالي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وخاض معه 17 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وسجل 9 أهداف، قبل أن يرحل في الميركاتو الشتوي وينضم لغلطة سراي التركي.

الهلال بطلًا للدوري

ولعب الهلال ضد الفيصلي بالأمس على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح الزعيم في الفوز بنتيجة 2/1، ليتوج باللقب للموسم الثالث على التوالي.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الأول برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).